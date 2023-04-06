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Филимон Нестеров

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Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1856

Дата смерти

30.04.1884

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Нестор

Мать: ?

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1876

Дочь: Акилина Филимонова

Мать ребёнка: Анна Филиппова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1880

Сын: Устинов Устин Филимонов

Мать ребёнка: Анна Филиппова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1880
рядовой
Рождение ребёнка
05.12.1882

Дочь: Анна Филимонова

Мать ребёнка: Анна Филиппова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Филиппова

Смерть
30.04.1884
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище
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