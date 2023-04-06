Филимон Нестеров
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти30.04.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.06.1876
Дочь: Акилина Филимонова
Мать ребёнка: Анна Филиппова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1880
Мать ребёнка: Анна Филиппова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1880
рядовой
Рождение ребёнка
05.12.1882
Дочь: Анна Филимонова
Мать ребёнка: Анна Филиппова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Филиппова
Смерть
30.04.1884
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище