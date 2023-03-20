Кованько Матвей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кованько Матвей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1822

Дата смерти

1867

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1822

Отец: Кованько Иван Афанасьевич

Мать: Кованько Мария Ивановна

Бракосочетание
01.11.1853

Жена: Кованько Софья-Вильгельмина Александровна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Spouse: Софья-Вильгельмина Александровна Кованько (born Мензбир)
Рождение ребёнка
10.02.1855

Дочь: Верцелиус Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Кованько Софья-Вильгельмина Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
04.03.1856

Сын: Кованько Александр Матвеевич

Мать ребёнка: Кованько Софья-Вильгельмина Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1857

Сын: Кованько Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Кованько Софья-Вильгельмина Александровна

Рождение ребёнка
12.08.1858

Дочь: Августа Матвеевна

Мать ребёнка: Кованько Софья-Вильгельмина Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
05.11.1861

Дочь: Полетика София Матвеевна

Мать ребёнка: Кованько Софья-Вильгельмина Александровна

Рождение ребёнка
21.03.1863

Дочь: Юлия Матвеевна

Мать ребёнка: Кованько Софья-Вильгельмина Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1864

Сын: Кованько Матвей Матвеевич

Мать ребёнка: Кованько Софья-Вильгельмина Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1866

Дочь: Фон Зеля Вера Матвеевна

Мать ребёнка: Кованько Софья-Вильгельмина Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Матвеевна

Мать ребёнка: Кованько Софья-Вильгельмина Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
полковник
Смерть
1867
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