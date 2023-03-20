Кованько Матвей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1822
Дата смерти1867
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Кованько Иван Афанасьевич
Мать: Кованько Мария Ивановна
Дочь: Верцелиус Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Кованько Софья-Вильгельмина Александровна
Сын: Кованько Александр Матвеевич
Мать ребёнка: Кованько Софья-Вильгельмина Александровна
Мать ребёнка: Кованько Софья-Вильгельмина Александровна
Дочь: Августа Матвеевна
Мать ребёнка: Кованько Софья-Вильгельмина Александровна
Дочь: Полетика София Матвеевна
Мать ребёнка: Кованько Софья-Вильгельмина Александровна
Дочь: Юлия Матвеевна
Мать ребёнка: Кованько Софья-Вильгельмина Александровна
Сын: Кованько Матвей Матвеевич
Мать ребёнка: Кованько Софья-Вильгельмина Александровна
Дочь: Фон Зеля Вера Матвеевна
Мать ребёнка: Кованько Софья-Вильгельмина Александровна
Дочь: Надежда Матвеевна
Мать ребёнка: Кованько Софья-Вильгельмина Александровна