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Кованько Матвей Матвеевич
Кованько Матвей Матвеевич
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Древо
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
01.04.1864
Дата смерти
1916
Пол
Мужской
Отец
Кованько Матвей Иванович
1822 г.р.
Мать
Кованько (Кованько Мензбир) Софья-Вильгельмина Александровна
1824 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1864
Отец:
Кованько Матвей Иванович
Мать:
Кованько Софья-Вильгельмина Александровна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1916
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