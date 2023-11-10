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Кованько Матвей Матвеевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

01.04.1864

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1864

Отец: Кованько Матвей Иванович

Мать: Кованько Софья-Вильгельмина Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1916
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