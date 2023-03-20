Кованько (Кованько Мензбир) Софья-Вильгельмина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кованько (Кованько Мензбир) Софья-Вильгельмина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1824

Дата смерти

08.07.1906

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1824

Отец: Мензбир Александр

Мать: ?Mary

Бракосочетание
01.11.1853

Муж: Кованько Матвей Иванович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Spouse: Софья-Вильгельмина Александровна Кованько (born Мензбир)
Рождение ребёнка
10.02.1855

Дочь: Верцелиус Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Кованько Матвей Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
04.03.1856

Сын: Кованько Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Кованько Матвей Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1857

Сын: Кованько Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Кованько Матвей Иванович

Рождение ребёнка
12.08.1858

Дочь: Августа Матвеевна

Отец ребёнка: Кованько Матвей Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
05.11.1861

Дочь: Полетика София Матвеевна

Отец ребёнка: Кованько Матвей Иванович

Рождение ребёнка
21.03.1863

Дочь: Юлия Матвеевна

Отец ребёнка: Кованько Матвей Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1864

Сын: Кованько Матвей Матвеевич

Отец ребёнка: Кованько Матвей Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1866

Дочь: Фон Зеля Вера Матвеевна

Отец ребёнка: Кованько Матвей Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Матвеевна

Отец ребёнка: Кованько Матвей Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
дочь титулярного советника
Смерть
08.07.1906
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