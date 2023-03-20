Кованько (Кованько Мензбир) Софья-Вильгельмина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1824
Дата смерти08.07.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1824
Отец: Мензбир Александр
Мать: ?Mary
Бракосочетание
01.11.1853
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Spouse: Софья-Вильгельмина Александровна Кованько (born Мензбир)
Рождение ребёнка
10.02.1855
Дочь: Верцелиус Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Кованько Матвей Иванович
Рождение ребёнка
04.03.1856
Сын: Кованько Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Кованько Матвей Иванович
Рождение ребёнка
04.01.1857
Отец ребёнка: Кованько Матвей Иванович
Рождение ребёнка
12.08.1858
Дочь: Августа Матвеевна
Отец ребёнка: Кованько Матвей Иванович
Рождение ребёнка
05.11.1861
Дочь: Полетика София Матвеевна
Отец ребёнка: Кованько Матвей Иванович
Рождение ребёнка
21.03.1863
Дочь: Юлия Матвеевна
Отец ребёнка: Кованько Матвей Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1864
Сын: Кованько Матвей Матвеевич
Отец ребёнка: Кованько Матвей Иванович
Рождение ребёнка
14.05.1866
Дочь: Фон Зеля Вера Матвеевна
Отец ребёнка: Кованько Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Матвеевна
Отец ребёнка: Кованько Матвей Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
дочь титулярного советника
Смерть
08.07.1906