Кованько Александр Матвеевич
Место рождения
Дата рождения04.03.1856
Дата смерти20.04.1919
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1856
Крещение
03.04.1856
Рождение ребёнка
11.01.1888
Дочь: Нижевская Вера Александровна
Мать ребёнка: Кованько Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
17.07.1889
Сын: Кованько Александр Александрович
Мать ребёнка: Кованько Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
23.01.1891
Дочь: Ивкова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Кованько Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
20.04.1894
Сын: Кованько Андрей Александрович
Мать ребёнка: Кованько Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
17.12.1907
Дочь: Варвара Александровна
Мать ребёнка: Кованько Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Кованько Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: Кованько Елизавета Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Летчик, начальник Киевской летной школы, генерал майор
Работа или профессия
Неизвестно
воздухоплаватель, генерал лейтенант
Смерть
20.04.1919
Одесса, Одеська область
Похороны
Неизвестно
2nd Christian Cemetery in Odessa, Ukraine