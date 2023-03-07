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Кованько Александр Матвеевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

04.03.1856

Дата смерти

20.04.1919

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1856

Отец: Кованько Матвей Иванович

Мать: Кованько Софья-Вильгельмина Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Крещение
03.04.1856
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1888

Дочь: Нижевская Вера Александровна

Мать ребёнка: Кованько Елизавета Андреевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1889

Сын: Кованько Александр Александрович

Мать ребёнка: Кованько Елизавета Андреевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
23.01.1891

Дочь: Ивкова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Кованько Елизавета Андреевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1894

Сын: Кованько Андрей Александрович

Мать ребёнка: Кованько Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
17.12.1907

Дочь: Варвара Александровна

Мать ребёнка: Кованько Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Кованько Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Кованько Елизавета Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кованько Елизавета Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Летчик, начальник Киевской летной школы, генерал майор
Работа или профессия
Неизвестно
воздухоплаватель, генерал лейтенант
Смерть
20.04.1919
Одесса, Одеська область
Похороны
Неизвестно
2nd Christian Cemetery in Odessa, Ukraine
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