Кованько (Попова) Елизавета Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кованько (Попова) Елизавета Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

02.12.1935

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Попов, Адмирал Андрей Александрович

Мать: Попова Варвара Карловна

Рождение ребёнка
11.01.1888

Дочь: Нижевская Вера Александровна

Отец ребёнка: Кованько Александр Матвеевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1889

Сын: Кованько Александр Александрович

Отец ребёнка: Кованько Александр Матвеевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
23.01.1891

Дочь: Ивкова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Кованько Александр Матвеевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1894

Сын: Кованько Андрей Александрович

Отец ребёнка: Кованько Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
17.12.1907

Дочь: Варвара Александровна

Отец ребёнка: Кованько Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Кованько Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Кованько Александр Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кованько Александр Матвеевич

Смерть
02.12.1935