Кованько (Попова) Елизавета Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти02.12.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Рождение ребёнка
11.01.1888
Дочь: Нижевская Вера Александровна
Отец ребёнка: Кованько Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
17.07.1889
Сын: Кованько Александр Александрович
Отец ребёнка: Кованько Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
23.01.1891
Дочь: Ивкова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Кованько Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
20.04.1894
Сын: Кованько Андрей Александрович
Отец ребёнка: Кованько Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
17.12.1907
Дочь: Варвара Александровна
Отец ребёнка: Кованько Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Кованько Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Кованько Александр Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.12.1935