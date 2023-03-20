Кованько (Вейнер) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кованько (Вейнер) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1785

Дата смерти

21.06.1848

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1804

Сын: Кованько Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Кованько Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
29.08.1805

Сын: Кованько Александр Иванович

Отец ребёнка: Кованько Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
19.04.1807

Сын: Кованько Антон Иванович

Отец ребёнка: Кованько Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
14.10.1808

Сын: Кованько Алексей Иванович

Отец ребёнка: Кованько Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Книпер Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Кованько Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
15.02.1812

Сын: Кованько Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Кованько Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
04.04.1814

Сын: Кованько Павел Иванович

Отец ребёнка: Кованько Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Кованько Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
03.06.1819

Сын: Кованько Дионисий Иванович

Отец ребёнка: Кованько Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
05.11.1822

Сын: Кованько Матвей Иванович

Отец ребёнка: Кованько Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кованько ?

Отец ребёнка: Кованько Иван Афанасьевич

Смерть
21.06.1848
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