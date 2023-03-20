Кованько (Вейнер) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1785
Дата смерти21.06.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1804
Сын: Кованько Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Кованько Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
29.08.1805
Сын: Кованько Александр Иванович
Отец ребёнка: Кованько Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
19.04.1807
Отец ребёнка: Кованько Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
14.10.1808
Сын: Кованько Алексей Иванович
Отец ребёнка: Кованько Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Книпер Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Кованько Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
15.02.1812
Отец ребёнка: Кованько Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
04.04.1814
Отец ребёнка: Кованько Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Кованько Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
03.06.1819
Сын: Кованько Дионисий Иванович
Отец ребёнка: Кованько Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
05.11.1822
Отец ребёнка: Кованько Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кованько ?
Отец ребёнка: Кованько Иван Афанасьевич
Смерть
21.06.1848