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Перевощиков Василий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1853

Отец: Севров Федор Александрович

Мать: Параскева Иосифовна

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 177
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
27.02.1878

Жена: Севрова (Хрулева) Евдокия Никитична

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1878 год | 10
Рождение ребёнка
26.07.1880

Сын: Севров Иван Васильевич

Мать ребёнка: Севрова (Хрулева) Евдокия Никитична

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1880 год | 31
Рождение ребёнка
Вычислено 1882

Дочь: (Севрова) Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Севрова (Хрулева) Евдокия Никитична

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 177
Рождение ребёнка
21.10.1885

Дочь: (Севрова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Севрова (Хрулева) Евдокия Никитична

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.106-160об. | 40
Рождение ребёнка
09.08.1888

Дочь: Короткова (Севрова) Серафима Васильевна

Мать ребёнка: Севрова (Хрулева) Евдокия Никитична

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1888 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.277-316об. | 25
Рождение ребёнка
20.03.1892

Дочь: (Севрова) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Севрова (Хрулева) Евдокия Никитична

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1892 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.111 | 12
Рождение ребёнка
10.08.1895

Дочь: (Перевощикова) Наталия Васильевна

Мать ребёнка: Севрова (Хрулева) Евдокия Никитична

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1895 год | 32
Смерть
Неизвестно

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