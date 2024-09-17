Перевощиков Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1853
Отец: Севров Федор Александрович
Мать: Параскева Иосифовна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 177
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.02.1878
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1878 год | 10
Рождение ребёнка
26.07.1880
Мать ребёнка: Севрова (Хрулева) Евдокия Никитична
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1880 год | 31
Рождение ребёнка
Вычислено 1882
Дочь: (Севрова) Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Севрова (Хрулева) Евдокия Никитична
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 177
Рождение ребёнка
21.10.1885
Дочь: (Севрова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Севрова (Хрулева) Евдокия Никитична
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.106-160об. | 40
Рождение ребёнка
09.08.1888
Дочь: Короткова (Севрова) Серафима Васильевна
Мать ребёнка: Севрова (Хрулева) Евдокия Никитична
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1888 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.277-316об. | 25
Рождение ребёнка
20.03.1892
Дочь: (Севрова) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Севрова (Хрулева) Евдокия Никитична
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1892 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.111 | 12
Рождение ребёнка
10.08.1895
Дочь: (Перевощикова) Наталия Васильевна
Мать ребёнка: Севрова (Хрулева) Евдокия Никитична
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1895 год | 32
Смерть
Неизвестно