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Параскева Иосифовна

Место рождения

Давыдково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1827

Дата смерти

26.05.1895

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 108
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1853

Сын: Перевощиков Василий Федорович

Отец ребёнка: Севров Федор Александрович

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 177
Бракосочетание
04.02.1853

Муж: Севров Федор Александрович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1857

Дочь: Василиса Федоровна (Севрова) Васса Васса/Василиса Федоровна

Отец ребёнка: Севров Федор Александрович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 108
Рождение ребёнка
Вычислено 1865

Дочь: (Севрова) Феодосия Федоровна

Отец ребёнка: Севров Федор Александрович

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 176
Рождение ребёнка
Вычислено 1866

Дочь: Крючкова Севрова (Севрова/Кукушкина) Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Севров Федор Александрович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1889 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.317-365 | 2
Смерть
26.05.1895
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1895 год | 11

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