Параскева Иосифовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1827
Дата смерти26.05.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 108
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1853
Сын: Перевощиков Василий Федорович
Отец ребёнка: Севров Федор Александрович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 177
Бракосочетание
04.02.1853
Рождение ребёнка
Вычислено 1857
Дочь: Василиса Федоровна (Севрова) Васса Васса/Василиса Федоровна
Отец ребёнка: Севров Федор Александрович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 108
Рождение ребёнка
Вычислено 1865
Дочь: (Севрова) Феодосия Федоровна
Отец ребёнка: Севров Федор Александрович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 176
Рождение ребёнка
Вычислено 1866
Дочь: Крючкова Севрова (Севрова/Кукушкина) Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Севров Федор Александрович
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1889 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.317-365 | 2
Смерть
26.05.1895
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1895 год | 11