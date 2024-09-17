Крючкова Севрова (Севрова/Кукушкина) Дарья Федоровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1866
Отец: Севров Федор Александрович
Мать: Параскева Иосифовна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1889 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.317-365 | 2
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1889
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1889 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.317-365 | 2
Смерть
Неизвестно