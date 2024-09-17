Крючкова Севрова (Севрова/Кукушкина) Дарья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крючкова Севрова (Севрова/Кукушкина) Дарья Федоровна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1826 г.р.

Мать

Вычислено 1827 г.р.

Муж

Вычислено 1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1866

Отец: Севров Федор Александрович

Мать: Параскева Иосифовна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1889 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.317-365 | 2
Место жительства
Неизвестно
Мальино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
28.01.1889

Муж: Крючков Александр Макарович

Мальино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1889 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.317-365 | 2
Смерть
Неизвестно

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