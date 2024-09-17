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Крючков Александр Макарович

Место рождения

Мальино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Мальино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1889 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.317-365 | 2
Место жительства
Неизвестно
Мальино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
28.01.1889

Жена: Крючкова Севрова (Севрова/Кукушкина) Дарья Федоровна

Мальино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1889 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.317-365 | 2
Смерть
Неизвестно

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