Крючков Александр Макарович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Вычислено 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1889 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.317-365 | 2
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1889
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1889 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.317-365 | 2
Смерть
Неизвестно