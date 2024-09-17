Василиса Федоровна (Севрова) Васса Васса/Василиса Федоровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1857
Отец: Севров Федор Александрович
Мать: Параскева Иосифовна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 108
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1884
Сын: Михей Незакон.
Отец ребёнка: не указан
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.51-105об. | 37
Рождение ребёнка
26.05.1887
Дочь: (Перевощикова) Александра Незакон.
Отец ребёнка: не указан
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1887 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.215-276об. | 18
Смерть
Неизвестно