Василиса Федоровна (Севрова) Васса Васса/Василиса Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Федоровна (Севрова) Васса Васса/Василиса Федоровна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1857

Отец: Севров Федор Александрович

Мать: Параскева Иосифовна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 108
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.08.1884

Сын: Михей Незакон.

Отец ребёнка: не указан

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.51-105об. | 37
Рождение ребёнка
26.05.1887

Дочь: (Перевощикова) Александра Незакон.

Отец ребёнка: не указан

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1887 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.215-276об. | 18
Смерть
Неизвестно

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