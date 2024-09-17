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(Перевощикова) Александра Незакон.

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

26.05.1887

Дата смерти

16.07.1887

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Вычислено 1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1887

Отец: не указан

Мать: Василиса Федоровна (Севрова) Васса Васса/Василиса Федоровна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1887 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.215-276об. | 18
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
27.05.1887
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1887 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.215-276об. | 18
Смерть
16.07.1887
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1887 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.215-276об. | 19

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