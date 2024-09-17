(Перевощикова) Александра Незакон.
Место рождения
Дата рождения26.05.1887
Дата смерти16.07.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
26.05.1887
Отец: не указан
Мать: Василиса Федоровна (Севрова) Васса Васса/Василиса Федоровна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1887 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.215-276об. | 18
Место жительства
Неизвестно
Крещение
27.05.1887
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1887 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.215-276об. | 18
Смерть
16.07.1887
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1887 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.215-276об. | 19