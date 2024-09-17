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(Севрова) Анна Васильевна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

21.10.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1853 г.р.

Мать

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1885

Отец: Перевощиков Василий Федорович

Мать: Севрова (Хрулева) Евдокия Никитична

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.106-160об. | 40
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
22.10.1885
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.106-160об. | 40
Смерть
Неизвестно

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