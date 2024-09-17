Короткова (Севрова) Серафима Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткова (Севрова) Серафима Васильевна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

09.08.1888

Дата смерти

05.05.1914

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1853 г.р.

Мать

1851 г.р.

Муж

Вычислено 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1888

Отец: Перевощиков Василий Федорович

Мать: Севрова (Хрулева) Евдокия Никитична

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1888 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.277-316об. | 25
Место жительства
Неизвестно
Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
10.08.1888
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1888 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.277-316об. | 25
Бракосочетание
06.02.1914

Муж: Коротков Андрей Васильевич

Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 12
Смерть
05.05.1914
Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 16

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