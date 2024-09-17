Короткова (Севрова) Серафима Васильевна
Место рождения
Дата рождения09.08.1888
Дата смерти05.05.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1888
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1888 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.277-316об. | 25
Место жительства
Неизвестно
Крещение
10.08.1888
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1888 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.277-316об. | 25
Бракосочетание
06.02.1914
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 12
Смерть
05.05.1914
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1914 год | 16