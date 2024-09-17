Севров Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения26.07.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1880
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1880 год | 31
Место жительства
Неизвестно
Крещение
27.07.1880
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1880 год | 31
Смерть
Неизвестно