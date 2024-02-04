Бурдастых Абрам Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурдастых (Бурдастых) Елена Абрамовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Бурдастых Федосий (Федотий) Абрамович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Бурдастых Георгий (Егор) Абрамович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Бурдастых Гавриил Абрамович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Бурдастых Никита Абрамович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно