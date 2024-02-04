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Бурдастых Абрам Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Бурдастых Иван Антонович

Мать: Бурдастых Авдотья Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурдастых (Бурдастых) Елена Абрамовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Бурдастых Федосий (Федотий) Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Бурдастых Георгий (Егор) Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Бурдастых Гавриил Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Бурдастых Никита Абрамович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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