Бурдастых Никита Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Бурдастых Абрам Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Бурдастых Мария Меркуловна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Бурдастых (Бурдастых) ?
Мать ребёнка: Бурдастых Мария Меркуловна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Бурдастых (Бурдастых) ?
Мать ребёнка: Бурдастых Мария Меркуловна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Бурдастых Мария Меркуловна
Рождение ребёнка
25.07.1912
Сын: Бурдастых Никанор Никитович
Мать ребёнка: Бурдастых Мария Меркуловна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Бурдастых Василий Никитович
Мать ребёнка: Бурдастых Мария Меркуловна
Смерть
Неизвестно