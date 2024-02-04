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Бурдастых Никита Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Бурдастых Абрам Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурдастых Мария Меркуловна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Бурдастых Егор Никитович

Мать ребёнка: Бурдастых Мария Меркуловна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Бурдастых (Бурдастых) ?

Мать ребёнка: Бурдастых Мария Меркуловна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Бурдастых (Бурдастых) ?

Мать ребёнка: Бурдастых Мария Меркуловна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Бурдастых Иван Никитович

Мать ребёнка: Бурдастых Мария Меркуловна

Рождение ребёнка
25.07.1912

Сын: Бурдастых Никанор Никитович

Мать ребёнка: Бурдастых Мария Меркуловна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Бурдастых Василий Никитович

Мать ребёнка: Бурдастых Мария Меркуловна

Смерть
Неизвестно

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