Бурдастых Георгий (Егор) Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдастых Георгий (Егор) Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Бурдастых Абрам Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурдастых Евдокия Савельевна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Бурдастых (Бурдастых) Пелагея Георгиевна

Мать ребёнка: Бурдастых Евдокия Савельевна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Бурдастых (Бурдастых) Татьяна Георгиевна

Мать ребёнка: Бурдастых Евдокия Савельевна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Бурдастых (Бурдастых) ?

Мать ребёнка: Бурдастых Евдокия Савельевна

Смерть
Неизвестно

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