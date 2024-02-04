Бурдастых Георгий (Егор) Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Бурдастых Абрам Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Бурдастых (Бурдастых) Пелагея Георгиевна
Мать ребёнка: Бурдастых Евдокия Савельевна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Бурдастых (Бурдастых) Татьяна Георгиевна
Мать ребёнка: Бурдастых Евдокия Савельевна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Бурдастых (Бурдастых) ?
Мать ребёнка: Бурдастых Евдокия Савельевна
Смерть
Неизвестно