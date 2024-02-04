Бурдастых Гавриил Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурдастых Гавриил Абрамович

Бурдастых Гавриил Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Бурдастых Абрам Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурдастых Варвара Герасимовна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Бурдастых Андрей Гаврилович

Мать ребёнка: Бурдастых Варвара Герасимовна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Бурдастых Никанор Гаврилович

Мать ребёнка: Бурдастых Варвара Герасимовна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Бурдастых (Бурдастых) Ольга Гавриловна

Мать ребёнка: Бурдастых Варвара Герасимовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.