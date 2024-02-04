Бурдастых Гавриил Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Бурдастых Абрам Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Сын: Бурдастых Андрей Гаврилович
Мать ребёнка: Бурдастых Варвара Герасимовна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Бурдастых Никанор Гаврилович
Мать ребёнка: Бурдастых Варвара Герасимовна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Бурдастых (Бурдастых) Ольга Гавриловна
Мать ребёнка: Бурдастых Варвара Герасимовна
Смерть
Неизвестно