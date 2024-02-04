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Бурдастых Федосий (Федотий) Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Бурдастых Абрам Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурдастых ?

Рождение ребёнка
1876

Сын: Бурдастых Степан Федосеевич

Мать ребёнка: Бурдастых ?

Рождение ребёнка
1883

Сын: Бурдастых Василий Федосеевич

Мать ребёнка: Бурдастых ?

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Бурдастых (Бурдастых) ?

Мать ребёнка: Бурдастых ?

Рождение ребёнка
1895

Сын: Бурдастых ?

Мать ребёнка: Бурдастых ?

Смерть
Неизвестно

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