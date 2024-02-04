Бурдастых Федосий (Федотий) Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Бурдастых Абрам Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурдастых ?
Рождение ребёнка
1876
Сын: Бурдастых Степан Федосеевич
Мать ребёнка: Бурдастых ?
Рождение ребёнка
1883
Сын: Бурдастых Василий Федосеевич
Мать ребёнка: Бурдастых ?
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Бурдастых (Бурдастых) ?
Мать ребёнка: Бурдастых ?
Рождение ребёнка
1895
Сын: Бурдастых ?
Мать ребёнка: Бурдастых ?
Смерть
Неизвестно