Малахов Николай Сосипатрович
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Рождение ребёнка
1897
Сын: Малахов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Малахова Анна Саввишна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Малахов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Малахова Анна Саввишна
Рождение ребёнка
15.02.1904 ст.
Сын: Малахов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Малахова Анна Саввишна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Малахова Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Малахова Анна Саввишна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Малахов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Малахова Анна Саввишна
Рождение ребёнка
17.10.1911 ст.
Сын: Малахов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Малахова Анна Саввишна
Рождение ребёнка
26.08.1914 ст.
Сын: Малахов Вениамин Николаевич
Мать ребёнка: Малахова Анна Саввишна
Рождение ребёнка
01.05.1917 ст.
Сын: Малахов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Малахова Анна Саввишна
Рождение ребёнка
01.05.1917 ст.
Мать ребёнка: Малахова Анна Саввишна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малахова Анна Саввишна
Смерть
Неизвестно