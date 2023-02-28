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Малахова Анна Саввишна

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Место рождения

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Малахов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Малахов Николай Сосипатрович

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Малахов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Малахов Николай Сосипатрович

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.02.1904 ст.

Сын: Малахов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Малахов Николай Сосипатрович

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Малахова Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Малахов Николай Сосипатрович

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Малахов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Малахов Николай Сосипатрович

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.10.1911 ст.

Сын: Малахов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Малахов Николай Сосипатрович

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.08.1914 ст.

Сын: Малахов Вениамин Николаевич

Отец ребёнка: Малахов Николай Сосипатрович

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.05.1917 ст.

Сын: Малахов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Малахов Николай Сосипатрович

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.05.1917 ст.

Сын: Малахов Федор Николаевич

Отец ребёнка: Малахов Николай Сосипатрович

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Николай Сосипатрович

Смерть
Неизвестно
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