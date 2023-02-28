Малахова Анна Саввишна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Малахов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Малахов Николай Сосипатрович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Малахов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Малахов Николай Сосипатрович
Рождение ребёнка
15.02.1904 ст.
Сын: Малахов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Малахов Николай Сосипатрович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Малахова Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Малахов Николай Сосипатрович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Малахов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Малахов Николай Сосипатрович
Рождение ребёнка
17.10.1911 ст.
Сын: Малахов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Малахов Николай Сосипатрович
Рождение ребёнка
26.08.1914 ст.
Сын: Малахов Вениамин Николаевич
Отец ребёнка: Малахов Николай Сосипатрович
Рождение ребёнка
01.05.1917 ст.
Сын: Малахов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Малахов Николай Сосипатрович
Рождение ребёнка
01.05.1917 ст.
Отец ребёнка: Малахов Николай Сосипатрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно