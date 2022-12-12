Малахов Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.05.1917 ст.
Дата смерти10.10.1918
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1917 ст.
Смерть
10.10.1918
Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
От головной боли. Книга записей смертей за 1918 год по Борисовскогой волости исполнительного комитета Вологодского уезда Вологодской губернии. (ГАВО. Фонд № Р-1712. Оп.2. Д. 69, л.16)