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Малахов Михаил Николаевич

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Место рождения

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.05.1917 ст.

Дата смерти

10.10.1918

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1917 ст.

Отец: Малахов Николай Сосипатрович

Мать: Малахова Анна Саввишна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
10.10.1918
Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
От головной боли. Книга записей смертей за 1918 год по Борисовскогой волости исполнительного комитета Вологодского уезда Вологодской губернии. (ГАВО. Фонд № Р-1712. Оп.2. Д. 69, л.16)
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