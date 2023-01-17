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Малахов Сосипатр Ильич

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Место рождения

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

09.04.1905

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Малахов Илья

Мать: не указана

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Малахов Николай Сосипатрович

Мать ребёнка: Малахова Аполлинария Александровна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Малахов Сергей Сосипатрович

Мать ребёнка: Малахова Аполлинария Александровна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Малахов Василий Сосипатрович

Мать ребёнка: Малахова Аполлинария Александровна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Аполлинария Александровна

Смерть
09.04.1905
Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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