Малахов Сосипатр Ильич
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти09.04.1905
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Малахов Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Малахов Николай Сосипатрович
Мать ребёнка: Малахова Аполлинария Александровна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Малахов Сергей Сосипатрович
Мать ребёнка: Малахова Аполлинария Александровна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Малахов Василий Сосипатрович
Мать ребёнка: Малахова Аполлинария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.04.1905