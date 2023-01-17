Малахова Аполлинария Александровна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Малахов Николай Сосипатрович
Отец ребёнка: Малахов Сосипатр Ильич
Рождение ребёнка
1871
Сын: Малахов Сергей Сосипатрович
Отец ребёнка: Малахов Сосипатр Ильич
Рождение ребёнка
1877
Сын: Малахов Василий Сосипатрович
Отец ребёнка: Малахов Сосипатр Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно