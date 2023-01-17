Малахова Аполлинария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова Аполлинария Александровна

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Место рождения

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Малахов Николай Сосипатрович

Отец ребёнка: Малахов Сосипатр Ильич

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Малахов Сергей Сосипатрович

Отец ребёнка: Малахов Сосипатр Ильич

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Малахов Василий Сосипатрович

Отец ребёнка: Малахов Сосипатр Ильич

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Сосипатр Ильич

Смерть
Неизвестно
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