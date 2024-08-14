Родион Иванов
Место рождения
Дата рождения1749 ст.
Дата смерти1819 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749 ст.
Отец: Иван Софронов
Мать: Наталья Иванова
Бракосочетание
До 1776 ст.
Жена: Улита Иванова
Рождение ребёнка
1776 ст.
Сын: Алексей Родионов
Мать ребёнка: Улита Иванова
Рождение ребёнка
1781 ст.
Сын: Яков Родионов
Мать ребёнка: Улита Иванова
Рождение ребёнка
1786 ст.
Мать ребёнка: Улита Иванова
Место жительства
С 1794 ст.
Смерть
1819 ст.