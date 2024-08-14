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Родион Иванов

Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1749 ст.

Дата смерти

1819 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749 ст.

Отец: Иван Софронов

Мать: Наталья Иванова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
До 1776 ст.

Жена: Улита Иванова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1776 ст.

Сын: Алексей Родионов

Мать ребёнка: Улита Иванова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Яков Родионов

Мать ребёнка: Улита Иванова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1786 ст.

Сын: Бобков Василий Родионов

Мать ребёнка: Улита Иванова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1819 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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