Улита Иванова
Место рождения
Дата рождения1755 ст.
Дата смерти05.06.1831 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755 ст.
Отец: Иван Иванов
Мать: Марина Алексеева
Бракосочетание
До 1776 ст.
Муж: Родион Иванов
Рождение ребёнка
1776 ст.
Сын: Алексей Родионов
Отец ребёнка: Родион Иванов
Рождение ребёнка
1781 ст.
Сын: Яков Родионов
Отец ребёнка: Родион Иванов
Рождение ребёнка
1786 ст.
Отец ребёнка: Родион Иванов
Место жительства
С 1794 ст.
Смерть
05.06.1831 ст.
Эпидемия холеры Указана кр. вдовою, 83лет.
Похороны
05.06.1831 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Одна дата