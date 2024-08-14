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Улита Иванова

Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1755 ст.

Дата смерти

05.06.1831 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755 ст.

Отец: Иван Иванов

Мать: Марина Алексеева

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
До 1776 ст.

Муж: Родион Иванов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1776 ст.

Сын: Алексей Родионов

Отец ребёнка: Родион Иванов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Яков Родионов

Отец ребёнка: Родион Иванов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1786 ст.

Сын: Бобков Василий Родионов

Отец ребёнка: Родион Иванов

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
05.06.1831 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Эпидемия холеры Указана кр. вдовою, 83лет.
Похороны
05.06.1831 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Одна дата

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