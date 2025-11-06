Алексей Родионов
мужской, родился 1776 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
умер 27.03.1812 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
ОтецРодион Иванов1749 ст. г.р.
МатьУлита Иванова1755 ст. г.р.
Супруги
Прасковья Климова1775 ст. г.р.
Дети
Аграфена Алексеева18.06.1812 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.
Отец: Родион Иванов
Мать: Улита Иванова
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Климова
Место жительства
С 1794 ст.
Смерть
27.03.1812 ст.
Похороны
27.03.1812 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.06.1812 ст.
Дочь: Аграфена Алексеева
Мать ребёнка: Прасковья Климова