Алексей Родионов 1776 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Алексей Родионов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1776 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

умер 27.03.1812 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Отец
Родион Иванов1749 ст. г.р.
Мать
Улита Иванова1755 ст. г.р.
Супруги
Прасковья Климова1775 ст. г.р.
Дети
Аграфена Алексеева18.06.1812 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.

Отец: Родион Иванов

Мать: Улита Иванова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Климова

Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Смерть
27.03.1812 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. не указан. крест. безфамильный. 40 лет горячкою

Похороны
27.03.1812 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

одна дата

Рождение ребёнка
18.06.1812 ст.

Дочь: Аграфена Алексеева

Мать ребёнка: Прасковья Климова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. не указан. безфамильные. указана только мать: крест. вдова Параскева Климова.

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