Аграфена Алексеева 18.06.1812 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Аграфена Алексеева

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 18.06.1812 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Отец
Алексей Родионов1776 ст. г.р.
Мать
Прасковья Климова1775 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1812 ст.

Отец: Алексей Родионов

Мать: Прасковья Климова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. не указан. безфамильные. указана только мать: крест. вдова Параскева Климова.

Крещение
23.06.1812 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемница того ж сц. крест. ж. Параскева Климова.

Смерть
Неизвестно

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