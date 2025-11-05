Аграфена Алексеева
женский, родилась 18.06.1812 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
ОтецАлексей Родионов1776 ст. г.р.
МатьПрасковья Климова1775 ст. г.р.
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Рождение
18.06.1812 ст.
Отец: Алексей Родионов
Мать: Прасковья Климова
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
23.06.1812 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
пом. не указан. безфамильные. указана только мать: крест. вдова Параскева Климова.