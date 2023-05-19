Федора Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федора Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1732 г.р.

Мать

1733 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЕ
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Место
Комментарий
Рождение
1758 ст.

Отец: Иван Иванов

Мать: Марина Алексеева

Смерть
Неизвестно
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