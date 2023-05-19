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Федора Иванова
Федора Иванова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1758 ст.
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иван Иванов
1732 г.р.
Мать
Марина Алексеева
1733 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1758 ст.
Отец:
Иван Иванов
Мать:
Марина Алексеева
Смерть
Неизвестно
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