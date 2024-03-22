Иван Софронов
Место рождения
Дата рождения1714 ст.
Дата смерти1765 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714 ст.
Отец: Софрон Максимов
Рождение ребёнка
1739 ст.
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1742 ст.
Сын: Степан Иванов
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1747 ст.
Сын: Никита Иванов
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1749 ст.
Сын: Родион Иванов
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1759 ст.
Сын: Дементий Иванов
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Иванова
Смерть
1765 ст.