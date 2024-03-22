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Иван Софронов

Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1714 ст.

Дата смерти

1765 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714 ст.

Отец: Софрон Максимов

Мать: не указана

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1739 ст.

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1742 ст.

Сын: Степан Иванов

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1747 ст.

Сын: Никита Иванов

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1749 ст.

Сын: Родион Иванов

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1759 ст.

Сын: Дементий Иванов

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Иванова

Смерть
1765 ст.
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
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