Иван Иванов
мужской, родился 1739 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
умер Неизвестно
ОтецИван Софронов1714 ст. г.р.
МатьНаталья Иванова1718 ст. г.р.
Дети
Анна Иванова1757 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739 ст.
Отец: Иван Софронов
Мать: Наталья Иванова
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1757 ст.
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: не указана
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Военная служба
С 1757 ст.
Смерть
Неизвестно