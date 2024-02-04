Иван Иванов 1739 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Иванов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1739 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

умер Неизвестно

Отец
Иван Софронов1714 ст. г.р.
Мать
Наталья Иванова1718 ст. г.р.
Дети
Анна Иванова1757 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739 ст.

Отец: Иван Софронов

Мать: Наталья Иванова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
1757 ст.

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: не указана

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Военная служба
С 1757 ст.

По РС 1782 значится отданным в рекруты

Смерть
Неизвестно

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