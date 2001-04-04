Белов Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения25.07.1925
Дата смерти04.04.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1925
Отец: Белов Алексей Петрович
Мать: Белова Мария Савельевна
Рождение ребёнка
16.11.1947
Сын: Белов Александр Александрович
Мать ребёнка: Белова Галина Павловна
Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
24.12.1948
Сын: Белов Николай Александрович
Мать ребёнка: Белова Галина Павловна
Рождение ребёнка
11.01.1953
Сын: Белов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Белова Галина Павловна
Рождение ребёнка
31.07.1961
Дочь: Осеннова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Белова Нина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова Нина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова Галина Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.04.2001