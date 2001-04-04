Белов Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелов Александр Алексеевич

Белов Александр Алексеевич

Место рождения

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

25.07.1925

Дата смерти

04.04.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1925

Отец: Белов Алексей Петрович

Мать: Белова Мария Савельевна

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.11.1947

Сын: Белов Александр Александрович

Мать ребёнка: Белова Галина Павловна

Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
24.12.1948

Сын: Белов Николай Александрович

Мать ребёнка: Белова Галина Павловна

Майдаково, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
11.01.1953

Сын: Белов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Белова Галина Павловна

Майдаково, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
31.07.1961

Дочь: Осеннова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Белова Нина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Нина Яковлевна

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Галина Павловна

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
Неизвестно
Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Смерть
04.04.2001
Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close