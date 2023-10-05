Осеннова (Белова) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осеннова (Белова) Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1961

Отец: Белов Александр Алексеевич

Мать: Белова Нина Яковлевна

Рождение ребёнка
30.11.1982

Сын: Осеннов Денис Владимирович

Отец ребёнка: Осеннов Владимир Витальевич

Золотилово, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
17.02.1984

Сын: Осеннов Виталий Владимирович

Отец ребёнка: Осеннов Владимир Витальевич

Золотилово, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
18.12.1987

Сын: Осеннов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Осеннов Владимир Витальевич

Золотилово, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осеннов Владимир Витальевич

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Место жительства
Неизвестно
Золотилово, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
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