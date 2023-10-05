Осеннова (Белова) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1961
Отец: Белов Александр Алексеевич
Мать: Белова Нина Яковлевна
Рождение ребёнка
30.11.1982
Сын: Осеннов Денис Владимирович
Отец ребёнка: Осеннов Владимир Витальевич
Рождение ребёнка
17.02.1984
Сын: Осеннов Виталий Владимирович
Отец ребёнка: Осеннов Владимир Витальевич
Рождение ребёнка
18.12.1987
Сын: Осеннов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Осеннов Владимир Витальевич
Бракосочетание
Неизвестно
Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Место жительства
Неизвестно