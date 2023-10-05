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Осеннов Владимир Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1982

Сын: Осеннов Денис Владимирович

Мать ребёнка: Осеннова Ольга Александровна

Золотилово, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
17.02.1984

Сын: Осеннов Виталий Владимирович

Мать ребёнка: Осеннова Ольга Александровна

Золотилово, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
18.12.1987

Сын: Осеннов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Осеннова Ольга Александровна

Золотилово, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осеннова Ольга Александровна

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Место жительства
Неизвестно
Золотилово, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
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