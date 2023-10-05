Осеннов Владимир Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1982
Сын: Осеннов Денис Владимирович
Мать ребёнка: Осеннова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
17.02.1984
Сын: Осеннов Виталий Владимирович
Мать ребёнка: Осеннова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
18.12.1987
Сын: Осеннов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Осеннова Ольга Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Место жительства
Неизвестно