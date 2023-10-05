Белова (Козлова) Галина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Козлова) Галина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1924

Дата смерти

05.06.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1947

Сын: Белов Александр Александрович

Отец ребёнка: Белов Александр Алексеевич

Майдаково, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
24.12.1948

Сын: Белов Николай Александрович

Отец ребёнка: Белов Александр Алексеевич

Майдаково, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
11.01.1953

Сын: Белов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Белов Александр Алексеевич

Майдаково, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Александр Алексеевич

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
05.06.1960
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