Белова (Козлова) Галина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1924
Дата смерти05.06.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1947
Сын: Белов Александр Александрович
Отец ребёнка: Белов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
24.12.1948
Сын: Белов Николай Александрович
Отец ребёнка: Белов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
11.01.1953
Сын: Белов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Белов Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
05.06.1960