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Белов Владимир Александрович

Место рождения

Майдаково, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

11.01.1953

Дата смерти

31.07.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1953

Отец: Белов Александр Алексеевич

Мать: Белова Галина Павловна

Майдаково, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
10.10.1977

Сын: Белов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Тамара Прокофьевна

Рождение ребёнка
06.07.1979

Сын: Белов Виталий Владимирович

Мать ребёнка: Тамара Прокофьевна

Рождение ребёнка
20.03.1981

Дочь: Белова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Тамара Прокофьевна

Смерть
31.07.1993
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