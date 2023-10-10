Белов Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения11.01.1953
Дата смерти31.07.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1953
Отец: Белов Александр Алексеевич
Мать: Белова Галина Павловна
Рождение ребёнка
10.10.1977
Сын: Белов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Тамара Прокофьевна
Рождение ребёнка
06.07.1979
Сын: Белов Виталий Владимирович
Мать ребёнка: Тамара Прокофьевна
Рождение ребёнка
20.03.1981
Дочь: Белова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Тамара Прокофьевна
Смерть
31.07.1993