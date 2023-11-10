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Белов Александр Александрович

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Место рождения

Шуя, Шуя, Ивановская область

Дата рождения

16.11.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1947

Отец: Белов Александр Алексеевич

Мать: Белова Галина Павловна

Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
20.08.1972

Дочь: Антонова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Белова Татьяна Николаевна

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.12.1977

Дочь: Белова Светлана Александровна

Мать ребёнка: Белова Татьяна Николаевна

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Татьяна Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Вичуга, Вичуга, Ивановская область
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