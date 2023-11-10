Белов Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения16.11.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1947
Отец: Белов Александр Алексеевич
Мать: Белова Галина Павловна
Рождение ребёнка
20.08.1972
Дочь: Антонова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Белова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
21.12.1977
Дочь: Белова Светлана Александровна
Мать ребёнка: Белова Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно