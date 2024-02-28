Белова (Голубева) Мария Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Голубева) Мария Савельевна

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Место рождения

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

09.01.1905 ст.

Дата смерти

02.11.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1905 ст.

Отец: Голубев Савелий (Савва) (Саввович)

Мать: Голубева Прасковья Игнатьевна

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.07.1925

Сын: Белов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Белов Алексей Петрович

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
10.01.1927

Сын: Белов Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Белов Алексей Петрович

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.10.1930

Дочь: Лутанина Маргарита Алексеевна

Отец ребёнка: Белов Алексей Петрович

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.01.1934

Сын: Белов Генрих Алексеевич

Отец ребёнка: Белов Алексей Петрович

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
28.02.1938

Сын: Белов Валентин Алексеевич

Отец ребёнка: Белов Алексей Петрович

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
23.02.1942

Дочь: Зайчикова Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Белов Алексей Петрович

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Алексей Петрович

Место жительства
Неизвестно
Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
02.11.1990
Майдаково, Палехский муниципальный район, Ивановская область
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