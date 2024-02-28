Белова (Голубева) Мария Савельевна
Место рождения
Дата рождения09.01.1905 ст.
Дата смерти02.11.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1905 ст.
Рождение ребёнка
25.07.1925
Сын: Белов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Белов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
10.01.1927
Отец ребёнка: Белов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
08.10.1930
Дочь: Лутанина Маргарита Алексеевна
Отец ребёнка: Белов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
07.01.1934
Отец ребёнка: Белов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
28.02.1938
Сын: Белов Валентин Алексеевич
Отец ребёнка: Белов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
23.02.1942
Дочь: Зайчикова Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Белов Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.11.1990
Майдаково, Палехский муниципальный район, Ивановская область