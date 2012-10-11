Зайчикова (Белова) Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайчикова (Белова) Галина Алексеевна

Место рождения

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

23.02.1942

Дата смерти

11.10.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1942

Отец: Белов Алексей Петрович

Мать: Белова Мария Савельевна

Щавьево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
06.02.1965

Сын: Зайчиков Сергей Валерьевич

Отец ребёнка: Зайчиков Валерий Сергеевич

Майдаково, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.10.1969

Сын: Зайчиков Алексей Валерьевич

Отец ребёнка: Зайчиков Валерий Сергеевич

Майдаково, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайчиков Валерий Сергеевич

Майдаково, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
Неизвестно
Майдаково, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
11.10.2012
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