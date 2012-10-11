Зайчикова (Белова) Галина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения23.02.1942
Дата смерти11.10.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1942
Отец: Белов Алексей Петрович
Мать: Белова Мария Савельевна
Рождение ребёнка
06.02.1965
Сын: Зайчиков Сергей Валерьевич
Отец ребёнка: Зайчиков Валерий Сергеевич
Рождение ребёнка
14.10.1969
Сын: Зайчиков Алексей Валерьевич
Отец ребёнка: Зайчиков Валерий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.10.2012