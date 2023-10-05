Зайчиков Валерий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайчиков Валерий Сергеевич

Зайчиков Валерий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1965

Сын: Зайчиков Сергей Валерьевич

Мать ребёнка: Зайчикова Галина Алексеевна

Майдаково, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.10.1969

Сын: Зайчиков Алексей Валерьевич

Мать ребёнка: Зайчикова Галина Алексеевна

Майдаково, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайчикова Галина Алексеевна

Майдаково, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
Неизвестно
Майдаково, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close