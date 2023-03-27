Благонравова (Виноградова) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благонравова (Виноградова) Александра Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Виноградов Андрей Иванович

Мать: Виноградова Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
20.05.1894

Сын: Благонравов Анатолий Аркадьевич

Отец ребёнка: Благонравов Аркадий Аркадьевич

Аньково, Россия
Рождение ребёнка
?.11.1899

Дочь: Ангелина Аркадьевна

Отец ребёнка: Благонравов Аркадий Аркадьевич

Ankovo, Ilinskij, Ivanovo, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благонравов Аркадий Аркадьевич

Смерть
1963
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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