Благонравова (Виноградова) Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1963
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Рождение ребёнка
20.05.1894
Сын: Благонравов Анатолий Аркадьевич
Отец ребёнка: Благонравов Аркадий Аркадьевич
Аньково, Россия
Рождение ребёнка
?.11.1899
Дочь: Ангелина Аркадьевна
Отец ребёнка: Благонравов Аркадий Аркадьевич
Ankovo, Ilinskij, Ivanovo, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1963
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва