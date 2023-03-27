Благонравов Анатолий Аркадьевич
Место рожденияАньково, Россия
Дата рождения20.05.1894
Дата смерти04.02.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1894
Аньково, Россия
Бракосочетание
?.05.1920
Расковка, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Физик
Работа или профессия
Неизвестно
учёный в области механики
Смерть
04.02.1975
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Новодевичье кладбище, Moskva, Moskva, Russia