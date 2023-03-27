Благонравов Анатолий Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлагонравов Анатолий Аркадьевич

Благонравов Анатолий Аркадьевич

avatar

Место рождения

Аньково, Россия

Дата рождения

20.05.1894

Дата смерти

04.02.1975

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1894

Отец: Благонравов Аркадий Аркадьевич

Мать: Благонравова Александра Андреевна

Аньково, Россия
Бракосочетание
?.05.1920

Жена: Благонравова Раиса Алексеевна

Расковка, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Физик
Работа или профессия
Неизвестно
учёный в области механики
Смерть
04.02.1975
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Новодевичье кладбище, Moskva, Moskva, Russia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close