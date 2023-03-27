Благонравов Аркадий Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти30.09.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Рождение ребёнка
20.05.1894
Сын: Благонравов Анатолий Аркадьевич
Мать ребёнка: Благонравова Александра Андреевна
Аньково, Россия
Рождение ребёнка
?.11.1899
Дочь: Ангелина Аркадьевна
Мать ребёнка: Благонравова Александра Андреевна
Ankovo, Ilinskij, Ivanovo, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
1906-08 – смотритель Аньковского свечного склада.
Смерть
30.09.1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Волковское православное кладбище, Санкт-Петербург