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Благонравов Аркадий Аркадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

30.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Благонравов Аркадий (Андреевич)

Мать: Благонравова Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
20.05.1894

Сын: Благонравов Анатолий Аркадьевич

Мать ребёнка: Благонравова Александра Андреевна

Аньково, Россия
Рождение ребёнка
?.11.1899

Дочь: Ангелина Аркадьевна

Мать ребёнка: Благонравова Александра Андреевна

Ankovo, Ilinskij, Ivanovo, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Благонравова Александра Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
1906-08 – смотритель Аньковского свечного склада.
Смерть
30.09.1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Волковское православное кладбище, Санкт-Петербург
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