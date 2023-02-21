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Лаптева Мария Фолимонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Лаптев Илья Семёнов

Отец ребёнка: Лаптев Семён Васильевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.08.1864 ст.

Дочь: Лаптева Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Лаптев Семён Васильевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.04.1867 ст.

Сын: Лаптев Семён Семёнович

Отец ребёнка: Лаптев Семён Васильевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.10.1868 ст.

Сын: Лаптев Филипп Семёнович

Отец ребёнка: Лаптев Семён Васильевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.10.1871

Сын: Лаптев Иван Семёнович

Отец ребёнка: Лаптев Семён Васильевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Семён Васильевич

Смерть
Неизвестно
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