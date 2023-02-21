Лаптева Мария Фолимонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Лаптев Илья Семёнов
Отец ребёнка: Лаптев Семён Васильевич
Рождение ребёнка
05.08.1864 ст.
Дочь: Лаптева Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Лаптев Семён Васильевич
Рождение ребёнка
10.04.1867 ст.
Отец ребёнка: Лаптев Семён Васильевич
Рождение ребёнка
04.10.1868 ст.
Отец ребёнка: Лаптев Семён Васильевич
Рождение ребёнка
17.10.1871
Отец ребёнка: Лаптев Семён Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно