Трофимова (Сальникова) Прасковья Фолимонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова (Сальникова) Прасковья Фолимонова

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Сальников Фолимон Петров

Мать: Сальникова Настасья Андриянова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Кабанова Феврония Абрамова

Отец ребёнка: Трофимов Авраам Фатеев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.01.1842 ст.

Сын: Трофимов Никита Авраамов

Отец ребёнка: Трофимов Авраам Фатеев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.11.1843 ст.

Дочь: Трофимова Екатерина Абрамова

Отец ребёнка: Трофимов Авраам Фатеев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Авраам Фатеев

Смерть
Неизвестно
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