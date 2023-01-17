Трофимова (Сальникова) Прасковья Фолимонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Кабанова Феврония Абрамова
Отец ребёнка: Трофимов Авраам Фатеев
Рождение ребёнка
27.01.1842 ст.
Отец ребёнка: Трофимов Авраам Фатеев
Рождение ребёнка
12.11.1843 ст.
Дочь: Трофимова Екатерина Абрамова
Отец ребёнка: Трофимов Авраам Фатеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно