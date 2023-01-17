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Сальников Гаврила Фолимонов

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Сальников Фолимон Петров

Мать: Сальникова Настасья Андриянова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Сальникова Аксинья Гавриловна

Мать ребёнка: Сальникова Марфа Ивановна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.04.1848 ст.

Дочь: Сальникова Александра Гавриловна

Мать ребёнка: Сальникова Марфа Ивановна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Сальникова Татьяна Гавриловна

Мать ребёнка: Сальникова Марфа Ивановна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сальникова Марфа Ивановна

Смерть
Неизвестно
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