Сальников Гаврила Фолимонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Сальникова Аксинья Гавриловна
Мать ребёнка: Сальникова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
11.04.1848 ст.
Дочь: Сальникова Александра Гавриловна
Мать ребёнка: Сальникова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Сальникова Татьяна Гавриловна
Мать ребёнка: Сальникова Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно