Сальников Матвей Филимонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Сальников Фолимон Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1844 ст.
Рождение ребёнка
08.09.1846 ст.
Сын: Сальников Иоаким Матвеевич
Мать ребёнка: Сальникова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
30.03.1849 ст.
Мать ребёнка: Сальникова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Сальникова Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.?.1857
Мать ребёнка: Сальникова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Козина Анна Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно