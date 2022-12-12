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Сальников Матвей Филимонов

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Сальников Фолимон Петров

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
10.11.1844 ст.

Жена: Сальникова Пелагея Андреевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.09.1846 ст.

Сын: Сальников Иоаким Матвеевич

Мать ребёнка: Сальникова Пелагея Андреевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.03.1849 ст.

Сын: Сальников Егор Матвеевич

Мать ребёнка: Сальникова Пелагея Андреевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Сальникова Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.?.1857

Сын: Сальников Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Сальникова Пелагея Андреевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Козина Анна Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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