Матюшкин(Черкай) Николай Леонтевич
Место рождения
Дата рождения10.07.1902
Дата смерти?.08.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1902
Отец: Матюшкин Леонтий Кирилович
Мать: Матюшкина Просковья
Рождение ребёнка
?.10.1944
Мать ребёнка: Матюшкина Марья (Маруся) Николаевна
Рождение ребёнка
?.10.1946
Сын: Матюшкин(черкай) Петр Николаевич
Мать ребёнка: Матюшкина Марья (Маруся) Николаевна
Рождение ребёнка
14.10.1952
Дочь: Маша Николаевна
Мать ребёнка: Матюшкина Марья (Маруся) Николаевна
Рождение ребёнка
09.02.1954
Сын: Матюшкин(черкай) Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Матюшкина Марья (Маруся) Николаевна
Рождение ребёнка
05.06.1957
Дочь: Рая Николаевна
Мать ребёнка: Матюшкина Марья (Маруся) Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.08.1957
Жигалино, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область
с. Красная Слободка, Ташлинский р-н