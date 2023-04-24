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Матюшкин(Черкай) Николай Леонтевич

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Место рождения

Лесная Сазоновка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

10.07.1902

Дата смерти

?.08.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1902

Отец: Матюшкин Леонтий Кирилович

Мать: Матюшкина Просковья

Лесная Сазоновка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
?.10.1944

Сын: Матюшкин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Матюшкина Марья (Маруся) Николаевна

Рождение ребёнка
?.10.1946

Сын: Матюшкин(черкай) Петр Николаевич

Мать ребёнка: Матюшкина Марья (Маруся) Николаевна

Рождение ребёнка
14.10.1952

Дочь: Маша Николаевна

Мать ребёнка: Матюшкина Марья (Маруся) Николаевна

Рождение ребёнка
09.02.1954

Сын: Матюшкин(черкай) Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Матюшкина Марья (Маруся) Николаевна

Рождение ребёнка
05.06.1957

Дочь: Рая Николаевна

Мать ребёнка: Матюшкина Марья (Маруся) Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матюшкина Марья (Маруся) Николаевна

Смерть
?.08.1957
Жигалино, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область
с. Красная Слободка, Ташлинский р-н
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